В своих соцсетях французский гранд подтвердил переход 18-летнего футболиста. Шер Ндур присоединился к ПСЖ на правах свободного агента, поскольку его соглашение с Бенфикой закончилось летом текущего года.

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Итальянский полузащитник подписал контракт с парижанами до 30 июня 2028 года. Ндур будет играть под 27 номером.

Хавбек в прошлом сезоне выступал преимущественно за вторую команду Бенфики. В его активе 36 матчей, в которых он забил четыре гола и оформил одну результативную передачу. В составе молодежной команды Бенфики он выигрывал юношескую Лигу чемпионов. В июне 2023 года Ндур получил вызов в сборную Италии U19.

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