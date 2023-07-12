У своїх соцмережах французький гранд підтвердив перехід 18-річного футболіста. Шер Ндур приєднався до ПСЖ на права вільного агента, оскільки його угода з Бенфікою закінчилася влітку поточного року.

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Італійський півзахисник підписав контракт з парижанами до 30 червня 2028 року. Ндур буде грати під 27 номером.

Хавбек в минулому сезоні виступав переважно за другу команду Бенфіки. В його активі 36 матчів, в яких він забив чотири голи та оформив одну результативну передачу. У складі молодіжної команди Бенфіки він вигравав юнацьку Лігу чемпіонів. У червні 2023 Ндур отримав виклик до збірної Італії U-19.

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