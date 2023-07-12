Лондонцы активизировали интерес к французскому таланту и в последние дни поддерживали прямой контакт с представителями француза, сообщает football.london.

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Челси видит в Шерки замену Кристиану Пулишичу, избравшему для продолжения своей карьеры Милан. Лион попросит за своего воспитанника около 35 миллионов евро. "Синим" придется посоревноваться с ПСЖ, также нацелившимся на молодого полузащитника. Однако у Челси есть преимущество, поскольку Лион не хотел бы усиливать конкурента по чемпионату Франции.

Райан Шерки во время молодежного Евро-2023 забивал в ворота сборной Украины, но это не помогло сборной Франции одержать победу. Подопечные Риполли проиграли со счётом 1:3. В сезоне 2022/23 за Лион Шерки отыграл в 39 матчах, в которых забил пять голов и оформил шесть ассистов.

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