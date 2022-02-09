ПСЖ каждый сезон тратит 629 млн евро на зарплаты игрокам – самые большие цифры в Европе
22:33 - Читати українською
ПСЖ летом 2021-го раздул зарплатную ведомость до неадекватных размеров.
Французский гранд ежесезонно выплачивает своим игрокам 629 млн евро, утверждает L’Équipe.
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Пока это абсолютный рекорд в Европе. Минувшим летом ПСЖ пригласил Лионеля Месси, Серхио Рамоса, Ашрафа Хакими, Джанлуиджи Доннарумму и Джорджиньо Вейналдума. Новички увеличили расходы на зарплату с 500 млн евро до 629-ти. Это 37% от общих расходов всех клубов французской Лиги 1 (1,73 млрд).
Напомним, сейчас ПСЖ уверенно лидирует в чемпионате, а в рамках 1/8 финала ЛЧ будет играть против Реала.
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