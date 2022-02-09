Французский гранд ежесезонно выплачивает своим игрокам 629 млн евро, утверждает L’Équipe.

Холанд, Погба и Пакета – ПСЖ подготовил грандиозный план Б на случай потери Мбаппе

Пока это абсолютный рекорд в Европе. Минувшим летом ПСЖ пригласил Лионеля Месси, Серхио Рамоса, Ашрафа Хакими, Джанлуиджи Доннарумму и Джорджиньо Вейналдума. Новички увеличили расходы на зарплату с 500 млн евро до 629-ти. Это 37% от общих расходов всех клубов французской Лиги 1 (1,73 млрд).

Напомним, сейчас ПСЖ уверенно лидирует в чемпионате, а в рамках 1/8 финала ЛЧ будет играть против Реала.

Между Реалом и ПСЖ назревает война: Мбаппе и еще два провоцирующих фактора