ПСЖ предложит 100 млн фунтов за Эриксена

ПСЖ хочет приобрести этим летом полузащитника Тоттенхэма Кристиана Эриксена.

Датский хавбек Тоттенхэма Кристиан Эриксен может уже этим летом перебраться в чемпионат Франции. По информации Daily Express, ПСЖ готов предложить за футболиста 100 млн фунтов.

Открытие стадиона Тоттенхэма отложено из-за проблем с системой безопасности

Тоттенхэм этим летом стал первым европейским клубом, который не подписал ни одного футболиста. Ранее была информация, что на такую политику повлияло строительство нового стадиона, который подорожал из-за выхода Великобритании из Европейского Союза.

ПСЖ также не проявляет активности на трансферном рынке, подписав голкипера Джанлуиджи Буффона как свободного агента.