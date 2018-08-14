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ПСЖ предложит 100 млн фунтов за Эриксена

10:43 71 Читати українською
ПСЖ предложит 100 млн фунтов за Эриксена
Кристиан Эриксен / ФК Тоттенхэм

ПСЖ хочет приобрести этим летом полузащитника Тоттенхэма Кристиана Эриксена.

Датский хавбек Тоттенхэма Кристиан Эриксен может уже этим летом перебраться в чемпионат Франции. По информации Daily Express, ПСЖ готов предложить за футболиста 100 млн фунтов.

Открытие стадиона Тоттенхэма отложено из-за проблем с системой безопасности

Тоттенхэм этим летом стал первым европейским клубом, который не подписал ни одного футболиста. Ранее была информация, что на такую политику повлияло строительство нового стадиона, который подорожал из-за выхода Великобритании из Европейского Союза.

ПСЖ также не проявляет активности на трансферном рынке, подписав голкипера Джанлуиджи Буффона как свободного агента.

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Трансферы Чемпионата Англии Трансферы Франция Тоттенхэм Тоттенхэм Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен
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