ПСЖ запропонує 100 млн фунтів за Еріксена

ПСЖ хоче придбати цього літа півзахисника Тоттенхема Крістіана Еріксена.

Данський хавбек Тоттенхема Крістіан Еріксен може вже цього літа перебратись у чемпіонат Франції. За інформацією Daily Express, ПСЖ готовий запропонувати за футболіста 100 млн фунтів.

Відкриття стадіону Тоттенхема відкладене через проблеми з системою безпеки

Тоттенхем цього літа став першим європейським клубом, який не підписав жодного футболіста. Раніше була інформація, що на таку політику вплинуло будівництво нового стадіону, який подорожчав через вихід Великобританії з Європейського Союзу.

ПСЖ також не проявляє активності на трансферному ринку, підписавши голкіпера Джанлуїджі Буффона як вільного агента.