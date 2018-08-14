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ПСЖ запропонує 100 млн фунтів за Еріксена

10:44 308 Читать на русском
ПСЖ запропонує 100 млн фунтів за Еріксена
Крістіан Еріксен / ФК Тоттенхем

ПСЖ хоче придбати цього літа півзахисника Тоттенхема Крістіана Еріксена.

Данський хавбек Тоттенхема Крістіан Еріксен може вже цього літа перебратись у чемпіонат Франції. За інформацією Daily Express, ПСЖ готовий запропонувати за футболіста 100 млн фунтів.

Відкриття стадіону Тоттенхема відкладене через проблеми з системою безпеки

Тоттенхем цього літа став першим європейським клубом, який не підписав жодного футболіста. Раніше була інформація, що на таку політику вплинуло будівництво нового стадіону, який подорожчав через вихід Великобританії з Європейського Союзу.

ПСЖ також не проявляє активності на трансферному ринку, підписавши голкіпера Джанлуїджі Буффона як вільного агента.

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Франція Трансфери Тоттенхем Тоттенхем Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Трансфери Чемпіонату Англії Крістіан Еріксен Крістіан Еріксен
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