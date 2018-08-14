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Открытие стадиона Тоттенхэма отложено из-за проблем с системой безопасности

07:30 4 Читати українською
Открытие стадиона Тоттенхэма отложено из-за проблем с системой безопасности
Строительство стадиона Тоттенхэма / соцсети

Тоттенхэм не сможет в ближайшее время сыграть на своем новом домашнем стадионе из-за сложностей с системой безопасности.

Открытие нового стадиона Тоттенхэма откладывается. Как сообщает пресс-служба лондонцев, на арене возникли проблемы с системой безопасности.

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Клуб должен был сыграть первый матч на новом стадионе против Ливерпуля 15 сентября, однако вынужден перенести поединок на Уэмбли, на котором играл весь прошлый сезон. Также на главной арене Англии состоится встреча с Кардифф Сити, котора запланирована на 6 октября.

Стадион строится на месте бывшей дома "шпор" Уайт Харт Лейн, который находится на севере столицы Великобритании.

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Тоттенхэм Тоттенхэм Англия
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