toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
МАРИУПОЛЬ - БОРДО ЗАРЯ - БРАГА ТРАНСФЕРЫ ЛИГА ЕВРОПЫ

Тоттенхэм не покупал игроков из-за Брексита

12:26 14 Читати українською
Тоттенхэм не покупал игроков из-за Брексита
Маурисио Почеттино / соцсети

В сезоне 2018/2018 Тоттенхэм откроет новый стадион, который подорожал из-за процесса выхода Великобритании из Европейского Союза.

Тоттенхэм стал первым клубом, который не сделал ни одного подписания в течение трансферного окна. "Шпоры" только продлили контракты со своими лидерами, но не делали новых приобретений, хотя в СМИ сообщалось о возможном трансфере ирландского хавбека Астон Виллы Джека Грилиша.

Найцікавіше про трансфери, оцінка перспектив у топ-6 та знайомство з новачками. Прев'ю АПЛ сезону-2018/19

Однако, по информации goal.com, причиной такого пассивного поведения клуба из Северного Лондона на трансферном рынке стало подорожание нового стадиона, который будет открыт в этом сезоне.

Арена стала стоить больше из-за процесса Брексита, об этом сообщил главный тренер команды Маурисио Почеттино.

"Строительство стадиона стоит около 1 миллиарда фунтов. Такая сумма верна, не верьте в 400 млн. Из-за Брексита ситуация стала хуже, арена подорожала на 30%. Это драма, мне жаль британских граждан", – сказал аргентинский наставник.

Теги
Англия Тоттенхэм Тоттенхэм Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Варди подписал новый контракт с Лестером
    Англія — 9 авг129 Варди подписал новый контракт с Лестером
6
час
:
34
мин
Олимпик
19:00
Львов
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук