Тоттенхэм не покупал игроков из-за Брексита

В сезоне 2018/2018 Тоттенхэм откроет новый стадион, который подорожал из-за процесса выхода Великобритании из Европейского Союза.

Тоттенхэм стал первым клубом, который не сделал ни одного подписания в течение трансферного окна. "Шпоры" только продлили контракты со своими лидерами, но не делали новых приобретений, хотя в СМИ сообщалось о возможном трансфере ирландского хавбека Астон Виллы Джека Грилиша.

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Однако, по информации goal.com, причиной такого пассивного поведения клуба из Северного Лондона на трансферном рынке стало подорожание нового стадиона, который будет открыт в этом сезоне.

Арена стала стоить больше из-за процесса Брексита, об этом сообщил главный тренер команды Маурисио Почеттино.

"Строительство стадиона стоит около 1 миллиарда фунтов. Такая сумма верна, не верьте в 400 млн. Из-за Брексита ситуация стала хуже, арена подорожала на 30%. Это драма, мне жаль британских граждан", – сказал аргентинский наставник.