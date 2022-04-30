Барселона отказывается удовлетворять требования Дембеле по новому контракту. Форвард хочет зарплату в 20 млн евро за сезон, что для каталонцев неприемлемо. Обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества, но видение условий у них очень разное.

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В то же время Усман получил очень щедрое предложение от ПСЖ, сообщает журналист Тони Хуанмарти. По информации источника, парижане готовы платить гарантированные 17 миллионов зарплаты и обещают солидный бонус за подписание контракта.

Напомним, что 24-летний француз летом станет свободным агентом. В январе Барселона пыталась продать Дембеле или склонить его к продлению контракта, но тот категорически отверг оба варианта. В настоящее время Усман думает над предложением ПСЖ, ситуация должна проясниться в течение 20 дней.

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