Нападающий Барселоны Усман Дембеле по-прежнему может остаться на Камп Ноу и по завершении нынешнего сезона.

Француз в январе категорически отказался подписывать новый контракт или же переходить в другой клуб. Его действующий контракт рассчитан до июня, после чего он может стать свободным агентом.

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Казалось, что прощание с Барселоной неизбежно. Однако Дембеле готов остаться, сообщает Sport.es. Футболисту нравится отношение к нему главного тренера, до сих пор продолжающего на него рассчитывать.

В свою очередь, Барселона также готова возобновить переговоры с представителями Усмана, но настроена скептически. В клубе считают, что француз будет и дальше настаивать на своих условиях контракта, а нынешняя экономическая ситуация не позволит их удовлетворить.

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