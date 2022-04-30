Барселона відмовляється задовольняти вимоги Дембеле щодо нового контракту. Форвард хоче зарплату у 20 млн євро на сезон, що для каталонців неприйнятно. Обидві сторони зацікавлені у продовженні співпраці, але бачення умов у них дуже різне.

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Водночас Усман отримав надзвичайно щедру пропозицію від ПСЖ, повідомляє журналіст Тоні Хуанмарті. За інформацією джерела, парижани готові платити гарантовані 17 мільйонів зарплати та обіцяють солідний бонус за підписання контракту.

Нагадаємо, що 24-річний француз влітку стане вільним агентом. У січні Барселона намагалася продати Дембеле або ж схилити його до продовження контракту, але той категорично відкинув обидва варіанти. Наразі Усман думає над пропозицією ПСЖ, ситуація має стати зрозумілою упродовж 20 днів.

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