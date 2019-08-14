ПСЖ предложил Реалу включить в соглашение по Неймару звездного вингера мадридцев

Нападающий ПСЖ Неймар до закрытия трансферного окна может перебраться в другой клуб.

ПСЖ просил включить вингера Винисиуса Жуниора в соглашение с Реалом о переходе Неймара, сообщает AS.

Ривалдо: Переход Неймара в Реал не будет считаться изменой

По информации источника, "сливочные" без раздумий отказались отпускать 19-летнего бразильца, которым интересовался лично спортивный директор парижан Леонардо. Отмечается, что Винисиус пользуется высокой популярностью у фанатов Реала и президента клуба Флорентино Переса.

Во всех турнирах прошлого сезона Жуниор сыграл 36 матчей за Реал, забив 7 голов и отдав 13 результативных передач.

Неймар в Барселону: в Париже состоялась встреча руководителей клубов – Реал не отступает

Также переговоры о трансфере Неймара, который решительно настроен покинуть Париж этим летом, ведет Барселона, которая готова отдать в обмен на бразильца вингера Филиппе Коутиньо и полузащитника Ивана Ракитича.