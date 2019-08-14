Ривалдо: Переход Неймара в Реал не будет считаться изменой

Легенда Барселоны Ривалдо не станет обвинять форварда ПСЖ Неймара, если последний перейдет в лагерь Реала, но надеется на другое развитие событий.

"Если Неймар подпишет контракт с Реалом, я бы не воспринимал это как предательство после того, как он покинул Барселону для перехода в ПСЖ. Это не значит, что ваша команда непосредственно усилит состав своего извечного врага. Для меня это не измена.

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Я бы предпочел, чтобы он перешел в Барселону, и держу пари, что если у него будет возможность вернуться туда, где он был счастлив и где он встретит своих бывших товарищей по команде, то ему это понравится. Но, конечно, все зависит от предложения Барселоны", – сказал Ривалдо в интервью Betfair.

Напомним, Неймар защищал цвета Барселоны в 2013-2017 годах, после чего перебрался в стан ПСЖ за рекордные 222 млн евро.

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