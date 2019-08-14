Неймар в Барселону: в Париже состоялась встреча руководителей клубов – Реал не отступает

Видимо, переговоры по трансферу Неймара в Барселону – это самый сложный диалог в истории футбола.

Функционеры каталонского клуба посетили Париж для встречи со спортивным директором ПСЖ Леонардо, сообщает sport.es.

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Барса пытается ускорить решение вопросов по трансферу Неймара и на данный момент является главным претендентом на бразильца. Однако, в Париже поддерживают контакт с Реалом, который тоже претендует на форварда. По информации источника, мадридцы могут предложить за Неймара значительно больше, чем действующий чемпион Испании.

L'Equipe сообщает, что на встрече представителей парижского и каталонского грандов не было принято конкретных договоренностей, но прогресс в диалоге есть.

Сам Неймар пропустил первый тур Лиги 1 и, скорее всего, не сыграет в ближайших матчах ПСЖ из-за гнева фанатов парижского клуба.

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