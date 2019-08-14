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ПСЖ запропонував Реалу включити в угоду щодо Неймара зіркового вінгера мадридців

18:18 691 Читать на русском
ПСЖ запропонував Реалу включити в угоду щодо Неймара зіркового вінгера мадридців
Неймар / Фото REUTERS

Нападник ПСЖ Неймар до закриття трансферного вікна може перебратися в інший клуб.

ПСЖ просив включити вінгера Вінісіусом Жуніора в угоду з Реалом щодо переходу Неймара, повідомляє AS.

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За інформацією джерела, "вершкові" без роздумів відмовилися відпускати 19-річного бразильця, яким цікавився особисто спортивний директор парижан Леонардо. Зазначається, що Вінісіус користується високою популярністю у фанатів Реала і президента клубу Флорентіно Переса.

У всіх турнірах минулого сезону Жуніор зіграв 36 матчів за Реал, забивши 7 голів і віддавши 13 результативних передач.

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Також переговори про трансфер Неймара, який рішуче налаштований покинути Париж цього літа, веде Барселона, яка готова віддати в обмін на бразильця вінгера Філіппе Коутінью і півзахисника Івана Ракітіча.

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Теги
Жуніор Вінісіус Жуніор Вінісіус Неймар Неймар Реал Мадрид Реал Мадрид ПСЖ ПСЖ Франція
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