ПСЖ запропонував Реалу включити в угоду щодо Неймара зіркового вінгера мадридців

Нападник ПСЖ Неймар до закриття трансферного вікна може перебратися в інший клуб.

ПСЖ просив включити вінгера Вінісіусом Жуніора в угоду з Реалом щодо переходу Неймара, повідомляє AS.

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За інформацією джерела, "вершкові" без роздумів відмовилися відпускати 19-річного бразильця, яким цікавився особисто спортивний директор парижан Леонардо. Зазначається, що Вінісіус користується високою популярністю у фанатів Реала і президента клубу Флорентіно Переса.

У всіх турнірах минулого сезону Жуніор зіграв 36 матчів за Реал, забивши 7 голів і віддавши 13 результативних передач.

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Також переговори про трансфер Неймара, який рішуче налаштований покинути Париж цього літа, веде Барселона, яка готова віддати в обмін на бразильця вінгера Філіппе Коутінью і півзахисника Івана Ракітіча.