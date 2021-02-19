Французский гранд несколько месяцев назад предложил таланту продолжить сотрудничество на 4 года, утверждает RMC Sport.

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Мбаппе пока изучает предложение парижан и не дал окончательного ответа. Менеджмент ПСЖ, однако, уверен, что форвард останется в составе команды Почеттино. Если же действующий до лета 2022-го контракт не удастся пролонгировать, то Париж выйдет с официальным предложением на Лионеля Месси. Аргентинец летом станет свободным агентом и уже может вести переговоры с потенциальными работодателями.

К слову, в нынешнем сезоне Килиан Мбаппе провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 мяч и отдал 9 результативных передач.

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