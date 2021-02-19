Французький гранд кілька місяців тому запропонував таланту продовжити співпрацю на 4 роки, стверджує RMC Sport.

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Мбаппе наразі вивчає пропозицію парижан і не дав остаточної відповіді. Менеджмент ПСЖ, однак, впевнений, що форвард залишиться у складі команди Почеттіно. Якщо ж чинний до літа 2022-го контракт не вдасться пролонгувати, то Париж вийде з офіційною пропозицією на Ліонеля Мессі. Аргентинець влітку стане вільним агентом і вже може вести перемовини з потенційними працедавцями.

До слова, в нинішньому сезоні Кіліан Мбаппе провів 29 матчів у всіх турнірах, у яких забив 21 м'яч і віддав 9 результативних передач.

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