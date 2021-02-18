"Барселона уже не может предоставить Месси возможности бороться за титулы. Я читал о критике Кумана, но он не виноват, потому что у него нет команды. В составе нет игрока, который бы внушил веру в камбэк. Этот разрыв невозможно отыграть.

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Эта победа ПСЖ, очень вероятно, станет последним матчем Месси в Лиге чемпионов с Барселоной на Камп Ноу. Его будущее в ПСЖ, тем более, он наглядно увидел их выступление вчера. Это команда, которая может предоставить Месси возможность продолжать выигрывать титулы", – поделился Ривалдо в комментарии Betfair.es.

Напомним, Барселона была разбита ПСЖ на Камп Ноу (4:1), а слухи насчет ухода Месси от "блаугранас" только усилились после такого фиаско.

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