Чемпионы Франции были готовы предложить 200 млн евро за 16-летнего Ламина Ямала, утверждает Marca.

"Месси был крысой, а этот негодяй такой же": 16-летняя сенсация Барселоны получил вердикт от тренера соперника

ПСЖ считает юного вингера идеальной заменой для Килиана Мбаппе, который наострил лыжи в Реал. 200 млн евро могли бы сразу решить финансовые трудности Барселоны, но каталонцы отказались. Руководство "кулес" видит Ямала топ-игроком на много лет вперед и не хочет терять жемчужину даже за такую компенсацию.

Вчера вингер в очередной раз подчеркнул свою важность, забив победный шедевр в ворота Мальорки. Всего в нынешнем сезоне Ламин провел 37 матчей, оформил 6 голов и 7 ассистов.

Барселона обошла Жирону и поднялась на вторую позицию, переиграв Мальорку благодаря голу 16-летнего вундеркинда