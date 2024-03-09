Чемпіони Франції були готові запропонувати 200 млн євро за 16-річного Ламіна Ямала, стверджує Marca.

"Мессі був щуром, а цей негідник такий самий": 16-річна сенсація Барселони отримав вердикт від тренера суперника

ПСЖ вважає юного вінгера ідеальною заміною для Кіліана Мбаппе, який нагострив лижі у Реал. 200 млн євро могли б відразу вирішити фінансові труднощі Барселони, але каталонці відмовились. Керівництво "кулес" бачить Ямала топ-гравцем на багато років вперед і не хоче втрачати перлину навіть за таку компенсацію.

Вчора вінгер вкотре підкреслив свою важливість, забивши переможний шедевр у ворота Мальорки. Загалом у нинішньому сезоні Ламін провів 37 матчів, оформив 6 голів та 7 асистів.

Барселона обійшла Жирону й піднялася на другу позицію, перегравши Мальорку завдяки голу 16-річного вундеркінда