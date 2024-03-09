"Месси был крысой, а этот негодяй такой же": 16-летняя сенсация Барселоны получил вердикт от тренера соперника
Рулевой Мальорки Хавьер Агирре оригинально похвалил вингера Барселоны Ламина Ямала, который похоронил его команду в очном противостоянии.
"Я видел Месси, когда он играл за молодежную команду Барсы. Я посмотрел на него пять минут – он был крысой, не переставал забивать голы. Этот негодяй такой же, тоже похож на крысу. Он молодой, они хорошо работают с молодежью. Продолжайте так же, и это принесет Барсе еще больше радости.
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Кубарси меньше сверкает и не вырывает очки, как Ямал. Защитники всегда играют второстепенную роль, а тот, кто забивает гол, всегда получает больше внимания. Они – футболисты, мы не смотрим на возраст в их паспортах. Все зависит от качества", – приводит слова Агирре Marca.
Напомним, 16-летний Ямал в нынешнем сезоне провел 37 матчей, оформив 6 голов и 7 ассистов.
Барселона обошла Жирону и поднялась на вторую позицию, переиграв Мальорку благодаря голу 16-летнего вундеркинда