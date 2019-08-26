ПСЖ потерял Мбаппе и Кавани из-за травм – дублеры без практики могут получить шанс

Звездные форварды французского Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани получили повреждения в матче 3-го тура французской Лиги 1 против Тулузы (4:0).

Дуэт нападающих получил травмы в поединке против "фиалок", сообщает Goal.

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Первым из игры выбыл Кавани, которого наставнику парижан Томасу Тухелю пришлось менять уже на 14-й минуте матча из-за повреждения паховых мышц. В свою очередь Мбаппе сыграл 66 минут и был заменен из-за травмы подколенного сухожилия.

Кроме того, травмировался и центрбэк Абду Диалло. Вскоре всех трех обследуют, чтобы определить, насколько серьезны полученные повреждения и выяснить сроки восстановления основных исполнителей ПСЖ.

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К слову, свой следующий матч французский гранд проведет 30 августа против Метца. Если Мбаппе и Кавани не смогут помочь парижанам, то в распоряжении тренерского штаба останутся только Эрик-Максим Шупо-Мотинг, Хесе и юный Метехан Гучлу. Последние двое в нынешнем сезоне еще ни разу не попадали в заявку ПСЖ на матч.