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"Неймар не будет играть за ПСЖ, пока не определится с будущим", – Тухель

15:16 62 Читати українською
"Неймар не будет играть за ПСЖ, пока не определится с будущим", – Тухель
Неймар / фото: ФК ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель поделился мыслями относительно будущего звездного подопечного Неймара.

"Неймар находится в хорошей форме. Он провел хороший неделю с товарищами по команде.

Неймар и ПСЖ пошли на примирение, – L'Equipe

Однако в ПСЖ четкая позиция: пока его ситуация не ясна, он не может играть. Если завтра все прояснится, он сможет сыграть", – передает слова Тухеля журналист ESPN FC Джонатан Джонсон.

Напомним, бразильский форвард может покинуть ПСЖ этим летом. Главными претендентами на Неймара есть Барселона и Реал. В новом сезоне 27-летний футболист на поле не появлялся.

Большой блеф vs Серьезное дело: французские и испанские медиа разошлись в оценках трансферной саги Неймара

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Теги
ПСЖ ПСЖ Франция Трансферы Томас Тухель Томас Тухель Неймар Неймар
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