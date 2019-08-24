"Неймар не будет играть за ПСЖ, пока не определится с будущим", – Тухель

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель поделился мыслями относительно будущего звездного подопечного Неймара.

"Неймар находится в хорошей форме. Он провел хороший неделю с товарищами по команде.

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Однако в ПСЖ четкая позиция: пока его ситуация не ясна, он не может играть. Если завтра все прояснится, он сможет сыграть", – передает слова Тухеля журналист ESPN FC Джонатан Джонсон.

Напомним, бразильский форвард может покинуть ПСЖ этим летом. Главными претендентами на Неймара есть Барселона и Реал. В новом сезоне 27-летний футболист на поле не появлялся.

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