Разгромная победа ПСЖ на фоне молчания топ-форвардов в видеообзоре матча против Тулузы

Пари Сен-Жермен нанес сокрушительное поражение Тулузе в матче 3-го тура французской Лиги 1. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Чемпионат Франции, Лига 1, 3-й тур

ПСЖ – Тулуза – 4:0

Голы: Шупо-Мотинг, 50, 75, Гонсалвес, 55 (аг), Маркиньос, 83

Незабитый пенальти: Ди Мария, 71 (ПСЖ)

Лига 1: ПСЖ разгромил Тулузу благодаря дублю Шупо-Мотинга, Ним совершил камбэк в матче с Монако

Забивать парижане начали со старта второго тайма. На 50-й минуте Эрик-Максим Шупо-Мотинг, заменивший травмированного Кавани, накрутил всю оборону "фиалок", классно развернулся и точно пробил в нижний угол. Уже 5 минут спустя Гонсалвес неудачно остановил прострел и отметился автоголом.

Увеличивать преимущество ПСЖ должен был Анхель Ди Мария, но не сумел переиграть Рене с одиннадцатиметровой отметки. Исправлять положение взялся Шупо-Мотинг: камерунец пушечным выстрелом после передачи Берната сделал счет разгромным. А финальную точку в избиении окситанцев поставил Маркиньос – бразилец круто пробил головой после навеса Ди Марии с углового.