ПСЖ втратив Мбаппе та Кавані через травми – дублери без практики можуть отримати шанс

Зіркові форварди французького Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе та Едінсон Кавані зазнали ушкоджень у матчі 3-го туру французької Ліги 1 проти Тулузи (4:0).

Дует нападників зазнав травм у поєдинку проти "фіалок", повідомляє Goal.

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Першим із гри вибув Кавані, якого керманичу парижан Томасу Тухелю довелося міняти вже на 14-й хвилині матчу через ушкодження пахових м'язів. Натомість Мбаппе відіграв 66 хвилин і був замінений через травму підколінного сухожилля.

Крім того, травмувався і центрбек Абду Діалло. Незабаром усіх трьох обстежать, щоб визначити, наскільки серйозними є отримані ушкодження та з'ясувати терміни відновлення основних виконавців ПСЖ.

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До слова, свій наступний матч французький гранд проведе 30 серпня проти Метца. Якщо Мбаппе та Кавані не зможуть допомогти парижанам, то в розпорядженні тренерського штабу залишаться лише Ерік-Максім Шупо-Мотінг, Хесе та юний Метехан Гучлу. Останні двоє у нинішньому сезоні ще жодного разу не потрапляли до заявки ПСЖ на матч.