По итогам 3-го тура французской Лиги 1 столичный Пари Сен-Жермен потерпел кадровые потери. В ближайших матчах команде Почеттино не поможет нападающий Мауро Икарди.

Аргентинец вылетел ориентировочно на 3 недели, сообщает официальный сайт Лиги 1.

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Икарди получил повреждение в матче против Бреста (4:2). Форвард парижан травмировал плечо. Углубленное обследование, к счастью, не выявило у Икарди перелом. Однако, аргентинский нападающий все же вынужден ненадолго перебраться в лазарет ПСЖ.

К слову, в нынешнем сезоне Мауро Икарди провел 4 матча во всех турнирах, в которых забил 2 мяча.

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