Чемпионат Франции, 3 тур

Монако – Ланс – 0:2

Голы: Ганаго, 52, Банза, 90+5

Удаления: Головин, 86 – Дукуре, 61

Монегаски неудачно стартовали в сезоне 2021/22. Подопечные Нико Ковача набрали лишь одно очко в стартовых двух турах, хотя соперниками были скромные Нант (1:1) и Лорьян (0:1). Соответственно, к поединку против Ланса, который разместился на 10-м месте Лиги 1, Монако подошел на 14-й позиции турнирной таблицы с одним набранным очком. Да и в Лиге чемпионов дела так себе – посереди недели монегаски уступили Шахтеру (0:1) и значительно усложнили себе задачу выхода в групповой турнир.

"Питання є, хейтери?": оцінки за Монако, "зелені поля" для фартових Суркісів і розпач французів – "Шахтар сильніший"

Ковач сделал немало изменений по сравнению с поединком против "горняков". Среди тех, кто во вторник играл с Шахтером, свое место в составе сохранили лишь Кайо Энрике, Орельен Чуамени, Александр Головин и Виссам Бен-Йеддер. Даже кипер Маецки сел в запас, а с первых минут вышел Нюбель, который залечил травму. Цель тренера Монако читалась – дать отдых основным исполнителям перед ключевым поединком против команды Роберто Де Дзерби в Харькове.

Поединок начался с разведки – ни одного момента в стартовый отрезок игры. Даже известные стандарты "красно-белых" у ворот Ланса не несли угрозы владением Лека. На 12-й минуте Жан Лукас оказался на газоне после одного из столкновений, но после получения медпомощи новичок Монако вернулся к игре.

На 18-й минуте Монако едва не пропустил. Нюбель и Павлович неудачно разыграли мяч вблизи собственной штрафной – голкипер под прессингом соперника выбил прямо в голову другого оппонента, от которой мяч покатился в сторону ворот, но разминулся со створом. Ужасная ошибка, которая едва не конвертировалась в пропущенный гол. Ковач прогнозируемо был взбешен.

Матч не радовал моментами, а вот борьбы было немало. Агилар и Головин получили по ногам в столкновениях с соперниками, однако остались на поле. Моментов у ворот Ланса, как и раньше, не было. Команда Ковача выглядела очень бледно – как следствие, свист на трибунах стадиона становился все громче. Но и Ланс абсолютно ничего не создал, а единственная голевая возможность в первом тайме стала следствием неудачных действий Нюбеля. Закономерные нули, хотя ситуация могла быть для хозяев еще хуже.

Первый момент после перерыва за монегасками. Головин со штрафного пробил значительно выше. И тут же Ланс вышел вперед, воспользовавшись ошибкой того же дуэта Нюбель-Павлович. Ганаго легко прошел защитника, потерявшего позицию, после чего пробил с острого угла. Мяч летел прямо в голкипера, но тот умудрился пропустить. 0:1 – за вторую ошибку немецкого вратаря уже не простили.

Болеем за любимую команду в Лиге чемпионов вместе! Собирай друзей, Миксуй коктейли с легендарной Żubrówka и наслаждайся просмотром топовых матчей!

Żubrówka – открой легенду! Для тех, кто хочет настоящего! Узнать больше о Żubrówka

и коктейлях здесь.

Но на 61-й минуте гости остались в меньшинстве. Дукуре прямой ногой в подкате грубо сыграл против Дьятта – заслуженная красная. Хавбек Монако вроде бы пришел в себя, но тут же был заменен, после чего ему наложили лед и перевязали ногу. Ковач бросил в бой Мартинша, Фолланда и Боаду.

Несмотря на численное преимущество, Монако никак не мог сломать защитные редуты Ланса. Гости держались довольно уверенно – можно вспомнить разве что дальний удар Жана Лукаса, после которого мяч ушел на угловой. Лека парировал дальний выстрел Кайо Энрике, а стандарты приводили к определенному хаосу, но без ударов по воротам.

Монако провел очередной неубедительный матч, а в конце игры остался вдесятером. Не выдержали нервы у Головина, который влетел в соперника и ушел с поля досрочно. Ланс на последних секундах игры в контратаке еще и забил второй гол. Кайо Энрике обрезался на своей половине поля, Франковски покатил на Банза, который установил окончательный счет – 2:0.

Первая победа Ланса в чемпионате – по сути, Монако сам отдал 3 очка ужасной игрой в защите. У команды с севера Франции 5 очков и 4 место. Монегаски с одним пунктом пока 16-е, не одержав ни одной победы.

Уже в среду, 25 августа, подопечные Нико Ковача попытаются отыграть домашнее поражение от Шахтера, но поедут в Украину далеко не в лучшем настроении. Матч Шахтер – Монако стартует в 22:00 на ОСК Металлист.

Монако – Шахтер: Де Дзерби выигрывает первый акт – ЛЧ все еще далеко, парочка магов и такие разные украинцы