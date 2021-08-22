За підсумками 3-го туру французької Ліги 1 столичний Парі Сен-Жермен зазнав кадрових втрат. У найближчих матчах команді Почеттіно не допоможе нападник Мауро Ікарді.

Аргентинець вилетів орієнтовно на 3 тижні, повідомляє офіційний сайт Ліги 1.

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Ікарді зазнав ушкодження у матчі проти Бреста (4:2). Форвард парижан травмував плече. Поглиблене обстеження, на щастя, не виявило в Ікарді перелом. Однак, аргентинський нападник все ж змушений ненадовго перебратися в лазарет ПСЖ.

До слова, в нинішньому сезоні Мауро Ікарді провів 4 матчі в усіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі.

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