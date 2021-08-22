ПСЖ втратив Ікарді через ушкодження – форвард уник перелому
14:07 - Читать на русском
За підсумками 3-го туру французької Ліги 1 столичний Парі Сен-Жермен зазнав кадрових втрат. У найближчих матчах команді Почеттіно не допоможе нападник Мауро Ікарді.
Аргентинець вилетів орієнтовно на 3 тижні, повідомляє офіційний сайт Ліги 1.
Гольова феєрія у відеоогляді матчу Брест – ПСЖ – 2:4
Ікарді зазнав ушкодження у матчі проти Бреста (4:2). Форвард парижан травмував плече. Поглиблене обстеження, на щастя, не виявило в Ікарді перелом. Однак, аргентинський нападник все ж змушений ненадовго перебратися в лазарет ПСЖ.
До слова, в нинішньому сезоні Мауро Ікарді провів 4 матчі в усіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі.
Монако перед матчем з Шахтарем сенсаційно програв Лансу – жахливі помилки призвели до катастрофи
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter