ПСЖ потерял Доннарумму из-за COVID-19
19:06 - Читати українською
Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма вынужден изолироваться от других представителей команды.
Джанлуиджи Доннарумма сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт парижского клуба.
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Защитник ПСЖ Хуан Бернат получил негативный результат и уже завтра сможет вернуться к тренировкам. Напомним, главная звезда парижан Лионель Месси также находится на карантине.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Доннарумма провел 8 матчей, в которых пропустил 6 мячей.
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