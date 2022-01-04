Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма вынужден изолироваться от других представителей команды.

Джанлуиджи Доннарумма сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт парижского клуба.

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Защитник ПСЖ Хуан Бернат получил негативный результат и уже завтра сможет вернуться к тренировкам. Напомним, главная звезда парижан Лионель Месси также находится на карантине.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Доннарумма провел 8 матчей, в которых пропустил 6 мячей.

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