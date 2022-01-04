ПСЖ втратив Доннарумму через COVID-19
19:06 - Читать на русском
Голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма змушений ізолюватись від інших представників команди.
Джанлуїджі Доннарумма здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє офіційний сайт паризького клубу.
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Натомість захисник ПСЖ Хуан Бернат отримав негативний результат і вже завтра зможе повернутись до тренувань. Нагадаємо, головна зірка парижан Ліонель Мессі також перебуває на карантині.
У нинішньому сезоні чемпіонату Франції Доннарумма провів 8 матчів, в яких пропустив 6 м'ячів.
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