Голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма змушений ізолюватись від інших представників команди.

Джанлуїджі Доннарумма здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє офіційний сайт паризького клубу.

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Натомість захисник ПСЖ Хуан Бернат отримав негативний результат і вже завтра зможе повернутись до тренувань. Нагадаємо, головна зірка парижан Ліонель Мессі також перебуває на карантині.

У нинішньому сезоні чемпіонату Франції Доннарумма провів 8 матчів, в яких пропустив 6 м'ячів.

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