ПСЖ согласовал с Айнтрахтом переход Экитике, сообщает инсайдер Фабрис Хоукинс. Уго проведет вторую часть сезона во Франкфурте.

ПСЖ выбрал замену Мбаппе – парижанам придется искать более 100 миллионов

Айнтрахт арендует 21-летнего форварда с обязательным выкупом за 30 миллионов евро. Кроме этого, ПСЖ настоял на проценте со следующей продажи.

Экитике проиграл конкуренцию Рамушу и Коло Муани, который приехал в Париж как раз из Айнтрахта. Уго не играл за первую команду с лета.