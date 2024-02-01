ПСЖ договорился о выгодном трансфере форварда в Бундеслигу
17:26 - Читати українською
Французский нападающий Уго Экитике продолжит карьеру в чемпионате Германии.
ПСЖ согласовал с Айнтрахтом переход Экитике, сообщает инсайдер Фабрис Хоукинс. Уго проведет вторую часть сезона во Франкфурте.
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Айнтрахт арендует 21-летнего форварда с обязательным выкупом за 30 миллионов евро. Кроме этого, ПСЖ настоял на проценте со следующей продажи.
Экитике проиграл конкуренцию Рамушу и Коло Муани, который приехал в Париж как раз из Айнтрахта. Уго не играл за первую команду с лета.
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