Парижский гранд не может записать сезон 2021/22 в актив в плане финансовой грамотности.

Чемпионы Франции завершат финансовый год с убытком от 200 до 300 миллионов евро, сообщает Foot Mercato .

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Клуб обеспокоен, ведь это уже второй год подряд. В кампании 2020/21 было зафиксировано 225 млн убытков. Отмечается, что ситуация не станет лучше, ведь в новом финансовом году на балансе будет суперконтракт Килиана Мбаппе.

Из-за негативных показателей новый спортивный директор Пари Сен-Жермен Луис Кампос настроен обойтись без дорогостоящих трансферов во время этого летнего окна.

Напомним, УЕФА изучает финансовые дела ПСЖ. Если будут обнаружены нарушения, против парижан могут открыть производство.