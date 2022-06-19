ПСЖ в период с ноября 2021 по март 2022 предпринимал активные попытки договориться с бразильцем о переходе, сообщает Marca. Парижане хотели забрать игрока свободным агентом.

Реал и Винисиус согласовали новый контракт с клаусулой на миллиард евро

По информации издания, Винисиуса Жуниора просили не продлевать контракт с Реалом, рассчитанный до лета 2024 года. Бразильцу предлагали заработную плату в 40 млн евро за сезон, что в 12 раз больше его нынешних заработков. Также ПСЖ гарантировал огромный подписной бонус и участие в коммерческих проектах Катара.

В конце концов, Винисиуса не совратили "золотые горы". Он склоняется к тому, чтобы подписать новое соглашение с Реалом на срок до 2026 или 2027 года. В Мадриде его зарплата не будет превышать 10 млн евро. Бразильца привлекает перспектива стать легендой Королевского клуба, с которым он уже выиграл Лигу чемпионов, забив единственный гол в финале против Ливерпуля.

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