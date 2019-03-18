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ПСЖ попытается приобрести Гризманна, если Мбаппе или Неймар покинут клуб

16:13 46 Читати українською
ПСЖ попытается приобрести Гризманна, если Мбаппе или Неймар покинут клуб
Антуан Гризманн / фото из соцсетей

ПСЖ заинтересовано в трансфере нападающего Атлетико Антуана Гризманна.

После серии неудачных результатов французский форвард задумался о своем будущем. На нападающего претендует французский ПСЖ, если клуб покинет кто-то из пары Неймар, Мбаппе, сообщает AS.

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В контракте Гризманна, который действует до 2023 года, прописана сумма отступных в размере 200 тысяч евро. Заплатить такую ​​сумму может себе позволить лишь несколько клубов мира, среди которых и ПСЖ.

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К слову, в текущем сезоне в активе француза 39 матчей за Атлетико во всех турнирах, где он забил 18 голов и отдал 8 результативных передач.

Теги
Неймар Неймар Атлетико Атлетико ПСЖ ПСЖ Франция Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Антуан Гризманн Антуан Гризманн
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