ПСЖ спробує придбати Грізманна, якщо Мбаппе або Неймар покинуть клуб

ПСЖ зацікавлене у трансфері нападника Атлетіко Антуана Грізманна.

Після серії невдалих результатів французький форвард замислився про своє майбутнє. На нападника претендує французький ПСЖ, якщо клуб покине хтось з пари Неймар, Мбаппе, повідомляє AS.

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У контракті Грізманна, який діє до 2023 року, прописана сума відступних у розмірі 200 мільйонів євро. Заплатити таку суму може собі дозволити лише кілька клубів світу, серед яких і ПСЖ.

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До слова, у поточному сезоні в активі француза 39 матчів за Атлетіко в усіх турнірах, де він забив 18 голів та віддав 8 результативних передач.