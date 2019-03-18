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ПСЖ спробує придбати Грізманна, якщо Мбаппе або Неймар покинуть клуб

16:13 222 Читать на русском
ПСЖ спробує придбати Грізманна, якщо Мбаппе або Неймар покинуть клуб
Антуан Грізманн / фото із соцмереж

ПСЖ зацікавлене у трансфері нападника Атлетіко Антуана Грізманна.

Після серії невдалих результатів французький форвард замислився про своє майбутнє. На нападника претендує французький ПСЖ, якщо клуб покине хтось з пари Неймар, Мбаппе, повідомляє AS.

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У контракті Грізманна, який діє до 2023 року, прописана сума відступних у розмірі 200 мільйонів євро. Заплатити таку суму може собі дозволити лише кілька клубів світу, серед яких і ПСЖ.

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До слова, у поточному сезоні в активі француза 39 матчів за Атлетіко в усіх турнірах, де він забив 18 голів та віддав 8 результативних передач.

Теги
Неймар Неймар Атлетіко Атлетіко ПСЖ ПСЖ Франція Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Антуан Грізманн Антуан Грізманн
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