Барселона не заинтересована в приобретении Гризманна

Форварда Ателетико Антуана Гризманна не будет в каталонском клубе ближайшим летом.

Сегодня сообщалось, что нападающий "матрасников" Антуан Гризманн задумался над тем, чтобы покинуть Атлетико после вылета из Лиги чемпионов.

Барселона якобы готова активировать клаусулу Гризманна и платить ему огромную зарплату, однако ESPN сообщает, что "блаугранас" не планируют подписывать француза во время летнего трансферного окна.

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В Каталонии внимательно наблюдают за другими нападающими. В частности, речь о Луке Йовиче из Айнтрахта Ф и Максимилиано Гомесе, который представляет Сельту.

Гризманн зарабатывает в Атлетико 24 млн евро в год и Барселона не готова платить такую огромную зарплату футболисту. Контракт 27-летнего футболиста с "матрасниками" рассчитан до лета 2023 года. В составе мадридцев он провел 248 матчей, в которых забил 130 голов и сделал 48 голевых передач.

Один із найкращих