Парижский гранд настроен на серьезную борьбу с командой Рональда Кумана.

Джорджиньо Вейналдум попал в сферу интересов ПСЖ, сообщает Anfield Watch со ссылкой на Le Parisien.

Ливерпуль зашел в тупик в переговорах по новому контракту Вейналдума

Летом у нидерландца заканчивается контракт с Ливерпулем, а желание подписать игрока якобы имеет Барселона – Рональд Куман лично заинтересован в трансфере. Более того, по информации СМИ, Джорджиньо отказался от продолжения действующего соглашения именно в пользу "блаугранас".

Заметим, Вейналдум перебрался в расположение мерсисайдцев в 2016-м из Ньюкасла. В текущем сезоне центрхав провел 35 матчей, в которых отметился тремя голами.

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