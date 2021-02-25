Паризький гранд налаштований на серйозну боротьбу з командою Рональда Кумана.

Джорджініо Вейналдум потрапив у сферу інтересів ПСЖ, повідомляє Anfield Watch з посиланням на Le Parisien.

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Влітку у нідерландця завершується контракт з Ліверпулем, а бажання підписати гравця нібито має Барселона – Рональд Куман особисто зацікавлений у трансфері. Ба більше, за інформацією ЗМІ, Джорджініо відмовився від продовження чинної угоди саме на користь "блаугранас".

Зауважимо, Вейналдум перебрався у розташування мерсисайдців у 2016-му з Ньюкасла. У поточному сезоні центрхав провів 35 матчів, в яких відзначився трьома голами.

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