Полузащитник Ливерпуля Джорджинио Вейналдум, скорее всего, покинет мерсисайдцев по окончании сезона.

Хавбек до сих пор не принял предложение Ливерпуля относительно нового контракта. Текущее соглашение Вейналдума с мерсисайдцами завершается летом 2021 года.

Вейналдум отказался от контракта с Ливерпулем ради Барселоны, – СМИ

По информации Sky Sports, главной причиной является финансовая сторона вопроса. Нидерландец хочет остаться в клубе, однако хочет зарабатывать более, учитывая зарплаты главных звезд "мерсисайдцев". Одним из претендентов на полузащитника является Барселона.

Добавим, что Вейналдум провел за Ливерпуль 24 матча в текущем сезоне и отметился одним голом.

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