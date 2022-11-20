Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі хоче, щоб 25-річний француз виступав у складі його команди. Функціонер особисто планує працювати над трансфером, стверджує El Nacional.

Клаусула Дембеле знизилася до 100 мільйонів євро, влітку гравець може піти за пів ціни

За інформацією джерела, під час чемпіонату світу в Катарі Аль-Хелаїфі хоче зустрітися з Дембеле, щоб переконати його перейти в ПСЖ. Президент парижан хоче довершити те, що не вдалося влітку 2022-го, коли Усман не захотів міняти клуб і підписав новий контракт з Барселоною.

До слова, у нинішньому сезоні Дембеле є четвертим гравцем за частотою використання головним тренером каталонців Хаві. Частіше наставникБарси використовує лише тер Штегена, Лєвандовскі та Педрі. За 20 матчів Усман забив 5 голів та віддав 7 асистів.

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