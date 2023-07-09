Француз отказался продлевать контракт с парижским клубом, что привело к невероятному ажиотажу вокруг игрока. Слова Мбаппе и его поведение вызвало у руководства ПСЖ только гнев. Клуб направил письмо нападающему, в котором озвучил свои требования.

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"Выходом из ситуации может быть только продажа или продление соглашения до 30 июня 2025 года, что было четко установлено между нами".

Именно так все крупные игроки покидали свои команды: оставив крепкое наследие и финансово помогая клубу, который помогал вам с подросткового возраста и поддерживал вашу семью", – говорится в письме, которое опубликовало The Athletic.

Напомним, что контракт Килиана Мбаппе истекает в 2024 году. ПСЖ стремится продлить соглашение с нападающим и не собирается отпускать его бесплатно.

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