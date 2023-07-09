Француз відмовився продовжувати контракт з паризьким клубом, що призвело до неймовірного ажіотажу навколо гравця. Слова Мбаппе та його поведінка викликала у керівництва ПСЖ лише гнів. Клуб направив лист нападнику, в якому озвучив свої вимоги.

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"Виходом із ситуації може бути лише продаж чи продовження угоди до 30 червня 2025 року, що було чітко встановлено між нами.

Саме так усі великі гравці покидали свої команди: залишивши міцну спадщину та фінансово допомагаючи клубу, який допомагав вам із підліткового віку та підтримував вашу родину", – йде мова у листі, який опублікував The Athletic.

Нагадаємо, що контракт Кіліана Мбаппе закінчується у 2024 році. ПСЖ прагне продовжити угоду з нападником і не збирається відпускати його безплатно.

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