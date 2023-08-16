На своєму офіційному сайті ПСЖ оголосив про відхід 27-річного сенегальця. Центральний захисник Абду Діалло приєднався до катарського клубу Аль-Арабі.

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Згідно з інформацією Фабріса Хокінса, парижани отримають за свого гравця 15 мільйонів євро. Діалло підписав контракт з Аль-Арабі на чотири сезони – до 2027 року.

Сенегальський захисник перейшов до ПСЖ у 2019 році та взяв участь у 75 матчах, завоювавши 7 трофеїв. Зокрема, він вигравав титул чемпіона Франції у 2020 та 2022 роках. Минулий сезон Діалло провів в оренді в РБ Лейпциг.

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