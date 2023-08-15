"Всегда тяжело прощаться с таким исключительным игроком, как Неймар, одним из лучших в мире. Я никогда не забуду день, когда он прибыл в ПСЖ, и то, что он дал нашему клубу и проекту в течение последних шести лет.

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Мы пережили замечательные моменты, и Неймар всегда будет частью нашей истории. Я хочу поблагодарить Неймара и его семью. Мы желаем Неймару всего наилучшего в будущем и в его следующих приключениях", – приводит слова Аль-Хелаифи официальный сайт ПСЖ.

Напомним, Неймар официально стал игроком Аль-Хиляля. По неофициальной информации, сумма перехода обошлась в почти 100 млн евро. Неймар получил рекордный контракт в 300 миллионов долларов на 2 года без возможности продления. Зарплата может вырасти до 400 млн благодаря бонусам и коммерческим соглашениям.

Бразилец стал игроком ПСЖ летом 2017 года за 222 млн евро, что до сих пор остается рекордным трансфером в истории футбола. Неймар всего сыграл за парижан 173 матча, в которых забил 118 голов и отдал 70 ассистов.

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