ПСЖ отказался от нового космического предложения Барселоны за Неймара

Переговоры между европейскими грандами могут затянуться до конца трансферного окна.

ПСЖ отклонил новое предложение Барселоны за звездного бразильца, информирует Sport.es.

"Меня могут уволить из Барселоны, если я скажу что-то о возвращении Неймара", – Вальдес

Каталонцы готовы были раскошелиться на 170 млн евро за своего бывшего игрока, однако даже такая сумма не устроила руководство чемпионов Франции. Барселона хочет продолжить борьбу за нападающего, так как чувствует его поддержку и желание перейти именно в столицу Каталонии. Вскоре должна состояться еще одна встреча между сторонами.

Неймар сообщил ПСЖ о желании вернуться в Барселону, – Marca

Напомним, Неймар не выходил на поле ни в одном матче ПСЖ в сезоне 2019/20.