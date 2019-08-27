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"Меня могут уволить из Барселоны, если я скажу что-то о возвращении Неймара", – Вальдес

20:03 247 Читати українською
"Меня могут уволить из Барселоны, если я скажу что-то о возвращении Неймара", – Вальдес
Виктор Вальдес / Твиттер Барселоны

Бывший голкипер каталонского гранда вспомнил год совместных выступлений со звездным бразильцем.

"Что я могу сказать о Неймаре? Я был с ним всего год, но это было чем-то особенным для меня.

Неймар сообщил ПСЖ о желании вернуться в Барселону, – Marca

Это то, что я помню. Что я вам расскажу о Неймаре? Ну, вы все знаете его как игрока, и он участвовал в Лиге чемпионов, которую мы выиграли, он был действительно замечательным игроком для команды.

Но я не должен комментировать слухи о нем, вам придется спросить кого-то другого, потому что я могу оказаться в неудобном положении, меня могут уволить из клуба. Моя надежда – продолжать работать здесь, в Барселоне!" – цитирует Вальдеса FootballEspana.

"Я купил ему новые бутсы, поскольку старые причиняли боль", – Вальдес прокомментировал дебют юного таланта за Барселону

Напомним, этим летом экс-голкипер сборной Испании получил работу в молодежной команде Барселоны.

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Испания Виктор Вальдес Виктор Вальдес Неймар Неймар Барселона Барселона Трансферы Барселоны Неймар в Барселону
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