ПСЖ відмовився від нової космічної пропозиції Барселони за Неймара

Переговори між європейськими грандами можуть затягнутися до кінця трансферного вікна.

ПСЖ відхилив нову пропозицію Барселони за зіркового бразильця, інформує Sport.es.

"Мене можуть звільнити з Барселони, якщо я скажу щось про повернення Неймара", – Вальдес

Каталонці готові були розщедритись на 170 мільйонів євро за свого колишнього гравця, однак навіть така сума не влаштувала керівництво чемпіонів Франції. Барселона хоче продовжити боротьбу за нападника, оскільки відчуває його підтримку і бажання перейти саме в столицю Каталонії. Незабаром повинна відбутися ще одна зустріч між сторонами.

Неймар повідомив ПСЖ про бажання повернутися в Барселону, – Marca

Нагадаємо, Неймар не виходив на поле у жодному матчі ПСЖ у сезоні 2019/20.