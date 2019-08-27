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Неймар сообщил ПСЖ о желании вернуться в Барселону, – Marca

14:26 97 Читати українською
Неймар сообщил ПСЖ о желании вернуться в Барселону, – Marca
Неймар / ФК ПСЖ

Барселона получила весомый козырь в борьбе за нападающего ПСЖ Неймара. Бразилец заявил, что хочет снова выступать за "блаугранас".

Форвард ПСЖ Неймар в личной беседе со спортивным директором клуба Леонардо подтвердил свое желание снова играть за Барселону, которую покинул 2 года назад.

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27-летний бразилец понимает, что каталонцы готовят ПСЖ новое предложение, поэтому решил воспользоваться моментом и таким образом надавить на французский клуб. Теперь Реал и Ювентус, которые также претендовали на Неймара, стали аутсайдерами гонки, сообщает Marca.

Интересно, что ранее Барселона поставила ультиматум Неймару. Испанский клуб хотел услышать заявление бразильца о желании покинуть ПСЖ. Что ж, похоже, "блаугранас" достигли желаемого.

К слову, именно сегодня должна состояться встреча представителей Барселоны и ПСЖ – ожидается, что она может стать определяющей в переговорах. Заявление Неймара усилило позиции чемпионов Испании, но будущее бразильца все еще остается неопределенным.

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