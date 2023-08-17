ПСЖ без раздумий отдает десятый номер игрокам, ранее выступавшим за Барселону.

Очередным носителем этого числа стал Усман Дембеле, сообщает пресс-служба чемпионов Франции.

Рекордный новичок Челси выбрал себе номер – пришлось просить разрешение легенды после 20-летнего простоя

Последние 6 лет этот номер принадлежал Неймару, перешедшему в Аль-Хиляль. За Дембеле заплатили Барселоне 50 млн евро (половину забрал сам игрок, половину каталонский клуб). На Камп Ноу вингер носил номера 11 и 7.

Добавим, что Дембеле может дебютировать за ПСЖ 19 августа в матче 2-го тура Лиги 1 против Тулузы.

Сенсационно без ПСЖ – топ-5 команд, за которыми следует следить во Франции