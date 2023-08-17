ПСЖ без роздумів віддає десятий номер гравцям, які раніше виступали за Барселону.

Черговим носієм цього числа став Усман Дембеле, інформує прес-служба чемпіонів Франції.

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Останні 6 років цей номер належав Неймару, який перейшов у Аль-Хіляль. За Дембеле заплатили Барселоні 50 млн євро (половину забрав сам гравець, половину каталонський клуб). На Камп Ноу вінгер носив номери 11 та 7.

Додамо, що Дембеле може дебютувати за ПСЖ 19 серпня у матчі 2 туру Ліги 1 проти Тулузи.

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